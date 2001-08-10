Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2019
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Дорогу у ТЦ «Океан» закроют на 4 дня в Южно-Сахалинске
10:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Дорогу у ТЦ «Океан» закроют на 4 дня в Южно-Сахалинске

Въезд к торговому центру «Океан» со стороны улицы Ленина в областном центре закроют на ремонт. Сквозного проезда по ул. Курильской не будет с 22 по 26 августа. За это время подрядчик проведет работы по замене ливневой канализации и восстановлению дорожного полотна.

В случае непогоды график ремонтных работ будет скорректирован, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе городской мэрии.

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