Дорогу у ТЦ «Океан» закроют на 4 дня в Южно-Сахалинске

Въезд к торговому центру «Океан» со стороны улицы Ленина в областном центре закроют на ремонт. Сквозного проезда по ул. Курильской не будет с 22 по 26 августа. За это время подрядчик проведет работы по замене ливневой канализации и восстановлению дорожного полотна.

В случае непогоды график ремонтных работ будет скорректирован, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе городской мэрии.