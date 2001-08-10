Островные сёла преобразят за пять лет

В 2020 году в Сахалинской области стартует комплексная программа развития сельских территорий. В населенных пунктах проведут газификацию, обновят системы водоснабжения, отремонтируют дороги и создадут новые зоны отдыха. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного правительства.

Особое внимание уделят благоустройству - установят детские и спортивные площадки. Физкультурой на новых объектах смогут заниматься в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. На улицах появятся системы освещения, тротуары и аллеи. Обновят площадки для сбора мусора. Полностью реализацию программы завершат в 2025.

Еще одна важная работа по улучшению качества жизни в селах – поддержка специалистов сельского хозяйства. Молодым специалистам с высшим образованием предоставляют подъемные – 500 тысяч рублей. Из них 350 тысяч – из областного бюджета, и 150 тысяч – от работодателя. А для специалистов со средним образованием 250 тысяч предоставляет областной бюджет и еще 75 тысяч – хозяйство. Также они могут рассчитывать на улучшение жилищных условий – за счет государства им компенсируют 70 процентов от стоимости квартиры или дома. А в будущем, причем для всех жителей сел, в области появится льготная ипотека.

Хорошее подспорье для фермеров – кредиты по ставкам от 2 до 5% годовых. В 2019 ими воспользовались три крестьянско-фермерских хозяйства и один совхоз. Они взяли займы на общую сумму 125 миллионов рублей. Для области это рекордный показатель.

Островные работники сельского хозяйства получают и грантовую поддержку. В этом году на развитие местных производителей направили более 80 миллионов рублей. В числе получателей денег – Петр Бурнайкин. В Долинском районе фермер занимается животноводством.

– Чтобы создать условия содержания для буренок, начал возводить коровник. Потребовались вложения. По нынешним меркам деньги немалые. Вот и воспользовался поддержкой государства. Получил грант в размере 6 миллионов рублей на развитие семейной животноводческой фермы. Закупил стройматериалы, технологическое оборудование. У коллег по цеху приобрел нетелей. На сегодняшний день у коровника есть стены, крыша, а внутри – стойла, – рассказал фермер.

Также островные аграрии получают от областного минсельзхоза средства на приобретение оборудования. Размер субсидии – от 30 до 50% от его стоимости. Хозяйства, которые воспользовались этой мерой поддержки, с начала года приобрели 59 единиц техники. Также можно приобрести технику в лизинг. 60% затрат компенсирует регион, он же оплачивает первый взнос в стопроцентном объеме. В этом году с помощью такой меры поддержки островные хозяйства получили 18 единиц оборудования.