Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2019
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12:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Несколько микрорайонов областного центра лишат холодной воды. Отключения связаны с проведением ремонтных работ на сети водопровода, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Горводоканал.

Так, с 21.00 21 августа до 06.00 22 августа воды не будет по следующим адресам:

- 1, 2, 3, 4, 10 микрорайоны;

- 1, 2, 3 укрупненные кварталы (квадрат улиц: Сахалинская — Ленина — Емельянова — Вокзальная);

- квадрат пр. Мира — ул. Сахалинская — ул. Крюкова — ул. Бумажная;

- район пл/р Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова).

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