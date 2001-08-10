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12:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
Несколько микрорайонов областного центра лишат холодной воды. Отключения связаны с проведением ремонтных работ на сети водопровода, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Горводоканал.
Так, с 21.00 21 августа до 06.00 22 августа воды не будет по следующим адресам:
- 1, 2, 3, 4, 10 микрорайоны;
- 1, 2, 3 укрупненные кварталы (квадрат улиц: Сахалинская — Ленина — Емельянова — Вокзальная);
- квадрат пр. Мира — ул. Сахалинская — ул. Крюкова — ул. Бумажная;
- район пл/р Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова).
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