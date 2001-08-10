Старейшему сахалинскому нейрохирургу исполнилось 80 лет

Старейшему нейрохирургу сахалинской областной больницы Анатолию Кутовому исполнилось 80 лет. Врач трудится в системе здравоохранения 55 лет, из них 46 – в островной медицине. Анатолий Кутовой провел более пяти тысяч операций, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу на правительство региона.

– 8 тысяч спасенных жизней – это небольшой населенный пункт. Столько спас Анатолий Петрович. Это неоценимый вклад в сахалинское здравоохранение. Его имя достойно летописи лучших имен Сахалина и страны, – поздравила юбиляра замминистра здравоохранения Нина Мухина.

Трудовой путь врача Анатолий Петрович прошел в стенах сахалинской областной больницы. Здесь он вместе с соратником Петром Лисименко начал развивать нейрохирургическую помощь. Позже это направление вылилось в отдельную службу – теперь островные медики успешно внедряют самые современные методы лечения, проводят сложнейшие операции на спинном и головном мозге.

– Нейрохирургические операции отнимают много времени и сил. У нас в стране всего несколько человек, которые в таком почтенном возрасте их проводят. Мы гордимся, что среди нас такой специалист. Мы все обязаны Анатолию Петровичу становлением отделения, своим развитием, – отметил заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Антонов.

На счету Анатолия Кутового – десятки статей в научных профильных изданиях. Всю свою жизнь он посвятил изучению возможностей лечения человека. Один из важных факторов выздоровления, по мнению врача, - внутренний настрой больного.

– Надежда больного очень много значит. Мало того, что врач принимает участие в лечении. Главное, чтобы больной верил, что он будет вылечен, – отметил Анатолий Кутовой.

Юбилей не внес коррективы в рабочие планы врача. После непродолжительного отпуска он вновь встанет у операционного стола.