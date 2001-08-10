Семь подземных ходов обнаружили на Итурупе

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» в ходе поисковых работ на острове Итуруп обнаружили сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны. Исследовано около 100 метров подземелья. Также во время раскопок были найдены кружки со звездой 66-летней давности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, ученые планируют провести исследование деревянной японской шхуны постройки 1930-1940 годов прошлого века, затонувшей в заливе Касатка (о. Итуруп) примерно в 60-80 метрах от берега. Во время отлива часть остова судна появляется из воды.

Ранее учеными Русского географического общества (РГО) было найдено два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны. Одно из них довольно хорошо сохранилось, второе находится в разобранном виде.

В экспедиции принимают участие представители РГО, Экспедиционного центра Минобороны России, курсанты военных вузов и представители отрядов Всероссийского военного-патриотического общественного движения «Юнармия». Всего — около 100 человек.