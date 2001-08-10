Жителей Южно-Сахалинска бесплатно обследуют

Южносахалинцев приглашают проверить свое здоровье в рамках проекта «Диспансеризация на колесах».

Завтра, 22 августа, мобильный медицинский кабинет будет работать с 12.00 до 19.00 на территории школы № 23 (ул. Тихоокеанская, 18). Все желающие смогут пройти профилактический осмотр, сдать основные клинические анализы крови, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, а также получить соответствующее заключение терапевта. При выявлении малейших признаков онкологии и других опасных заболеваний горожан направляют на более детальное обследование.

Выездные приемы будут проходить каждые четверг и воскресенье до конца августа. Ознакомиться с графиком их проведения можно на сайте администрации Южно-Сахалинска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.