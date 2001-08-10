Сахалинских врачей научили удалять меланомы
Представители московского онкологического центра им. Блохина провели тематический мастер-класс на Сахалине. Накануне они провели операцию в онкодиспансере, которая в прямом эфире транслировалась в актовый зал, где проходила научно-практическая конференция, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
- Это диагностическая микроинвазивная операция, позволяет уточнить состояние лимфатических узлов. Сегодня у нас пациентка, у которой ранее выявлена меланома, сейчас мы уточняем стадию болезни. Извлеченный лимфатический узел впоследствии будет тщательно исследован под микроскопом. Результаты позволят нам назначить эффективное лечение. Другие методы исследования, такие как КТ и МРТ, не позволяют это выяснить в таких случаях, – сообщил старший научный сотрудник отделения биотерапии опухоли центра онкологии им. Блохина Игорь Самойленко.
За происходящим в операционной следили врачи областного онкологического диспансера, представители других медучреждений. На Сахалине меланома занимает 5 место среди выявляемых онкологических заболеваний, она быстро даёт метастазы в разные органы, что значительно усложняет лечение.
- На этой конференции разбирались конкретные клинические случаи. У нас есть всё необходимое, чтобы диагностировать и лечить меланому. Важно, чтобы люди внимательно относились к своему здоровью, регулярно проходили профилактические осмотры, во время которых это заболевание можно выявить на ранней стадии, – отметил заместитель главного врача областного онкологического диспансера Сергей Старцев.
В четверг в Южно-Сахалинске начнётся межрегиональная конференция онкологов. В течении двух дней представители разных регионов страны будут обсуждать актуальные вопросы. Перед коллегами выступит и главный онколог минздрава РФ Иван Стилиди.
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