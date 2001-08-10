Совет по развитию качества появится в Сахалинской области

Совет по развитию качества создадут в островном регионе. Организация, которая займется разработкой соответствующей программы, появится в ближайшие недели. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-слудбу правительства области.

– Казачество обладает большим потенциалом и может многое сделать для Сахалина и Курил. Ведь казаки – это патриоты своей родины, которые верно ей служат, хранят исконные традиции и культуру. Региональное правительство видит в вас опору для решения многих задач: по сохранению безопасности, по повышению качества жизни людей, по воспитанию подрастающего поколения, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Так, на встрече было принято решение о создании при участии казаков секций и кружков для юных островитян, в которых они смогут заниматься конным спортом, борьбой, рукопашным боем, овладеют шашкой, научатся танцевать и петь. Реализовать проекты казакам помогут представители профильных министерств. Кроме того, из регионального бюджета объединения получат необходимое финансирование. Эти деньги организации смогут направить, например, на создание конюшни, покупку инвентаря и экипировки.

Еще один возможный вариант – клуб казачьей песни и танца. Дополнительные секции предлагается открыть в уже действующих домах культуры и спортивных учреждениях. Идеи, которые не будут подходить под формат спортивных или культурных, казаки смогут реализовать за счет грантовой поддержки.

Отметим, в Сахалинской области действуют 16 казачьих обществ. В их состав входят около 500 человек. В островном регионе созданы казачьи подразделения добровольной пожарной охраны, представители объединений защищают государственную границу, участвуют в охране общественного порядка, входят в составы призывных комиссий, организуют детские конкурсы и чемпионаты.