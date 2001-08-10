Полсотни южносахалинцев закончили школу с золотой медалью в этом году

В новом учебном году южно-сахалинские учреждения образования в общей сложности будут посещать около 39 тысяч человек. Эти и другие данные по итогам работы сферы в минувшем учебном году, а также планы озвучила в докладе директор городского департамента образования Анастасия Киктева на традиционной августовской конференции. Мероприятие собрало в гимназии №3 свыше 350 участников, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска.

Главный показатель эффективности работы сферы — это успехи учеников. Так, например, среди выпускников 2019 года — 50 медалистов. 100 баллов по результатам ЕГЭ набрали Андрей Дружинин (география, гимназия №2), Екатерина Светличная (русский язык, гимназия №2), Михаил Котенко (физика, лицей №2). 184 выпускника имеют максимальный балл по результатам ЕГЭ по математике (базовый уровень). По этому же предмету (профильный уровень) Валерий Захаров (лицей №2) и Михаил Агличеев (лицей №1) набрали 98 баллов. 90 баллов по биологии показал Алексей Калиновский (школа №22). Высокие показатели есть и по другим предметам.

1 сентября в эксплуатацию введут корпуса начальной школы в сош №26 и гимназии №1. В новом учебном году в Южно-Сахалинске будут открыты 908 классов. Это на 16 больше, чем годом ранее. Учащиеся обеспечены бесплатными комплектами учебников. В школе № 32 и гимназии № 2 есть электронные учебники. По итогам форума «Образование — энергия будущего» принято решение о сотрудничестве с компанией «Яндекс» по использованию электронного сервиса для начальных классов.

Обновляется материальная база и инфраструктура учреждений. На территории школы №11 построен новый спортивный зал, стадионы возводятся для гимназии №2, школ №32 и №34. Еще в шести образовательных учреждениях обустроят спортивные площадки. Увеличилось количество учреждений, в которых есть условия для инклюзивного образования. Это 8 школ и 15 детских садов. Планируется строительство детского сада для слепых и глухих детей.

Сейчас муниципалитет продолжает работу по переводу городских школ на обучение в первую смену, а также по обеспечению местами в детских садах воспитанников до 3-х лет. По итогам комплектования на 1 сентября пока не смогут попасть в сады 680 малышей этого возраста. Частично вопрос будет решен к 2021 году, когда в эксплуатацию введут два ДОУ в Дальнем, сад в Березняках, а также на ул. Больничной и Фархутдинова. Также планируется продолжать мероприятия по поддержке и развитию частных детских садов, групп присмотра и ухода. Так, например, в прошлом учебном году их посещали около 600 воспитанников.

В 2019 году правительство Сахалинской области запустило механизм компенсации части родительской платы для тех семей, чьи дети не получили направление в муниципальные дошкольные учреждения.

По сложившейся традиции на конференции приветствовали молодых педагогов. В этом году в сферу пришли 60 выпускников профильных вузов и ссузов.

Еще одна традиционная церемония — вручение переходящего знака «Прорыв года». Его получила школа № 23. Награда предусмотрена за обновление форм организации образовательного процесса и процесса управления школой. Кроме того, мэр города Сергей Надсадин вручил нагрудный знак «Лучшему» за качественные показатели профессиональной деятельности в 2018-2019 учебном году.