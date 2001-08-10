Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2019
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11:45, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Островным пенсионерам расскажут, как бесплатно съездить на отдых

Завтра, 23 августа, специалисты регионального отделения пенсионного фонда проведут "прямую телефонную линию". Ее посветят вопросам предоставления неработающим пенсионерам талонов, обеспечивающих получение билетов для проезда к месту отдыха. Звонков от островитян ждут с 10:00 до 12:00.

Телефоны "горячей линии": 8 (42-42) 49-55-90, 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93, передает ТИА "Острова" со ссылкой на ПФР.

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