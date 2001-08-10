Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2019
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12:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Антибиотики нашли в сахалинской говядине

Антибиотики нашли в сахалинской говядине

Специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили остатки лекарственных средств в говядине производителя из Сахалинской области. Они проводили исследование по обращению владельца продукции, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно протоколу испытаний в мясе обнаружено остаточное количество антибиотиков, что может свидетельствовать о нарушении производителем сроков забоя после лечения животных. Наличие лекарственных средств в пищевых продуктах нарушает требования Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».
 
Результаты исследований внесены в государственные информсистемы «Веста» и «Сирано». Далее сведения поступили в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

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