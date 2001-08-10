Двести тысяч рублей получит обладатель лучшей бизнес-идеи в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске идет прием заявок на участие в ежегодном молодежном конкурсе «Лучшая бизнес-идея». Подать пакет документов необходимо до 28 августа включительно, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

К участию приглашаются молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, относящиеся к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» не более 3 календарных лет.

Подать заявку и соответствующий пакет документов нужно в отдел по делам молодежи и туризму департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска (ул. Невельская, 31, каб. 3).

Итоги конкурса озвучат в октябре 2019 года. Победитель получит грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи и развитие деятельности.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в отделе по делам молодежи и туризму по телефону 312-599 (доб. 5, 3). А ознакомиться с положением и порядком проведения конкурса, а также скачать формы заявки и бизнес-плана можно на сайте департамента.