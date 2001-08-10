Сахалинцы могут проверить, нет ли у них рака лёгких

Сахалинцы могут пройти самую эффективную диагностику по выявлению рака легких. Метод низкодозовой томографии позволяет обнаружить нарушения в органах дыхания на самых ранних стадиях, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Кампания по выявлению рака легких стартует в пятницу, 24 августа, в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. Пациентов, желающих пройти низкодозовую томографию, специалисты КДЦ будут принимать каждый выходной день – с 8:00 до 18:00.

С 7 сентября к акции подключатся еще четыре городских округа – Невельский, Долинский, Александровск-Сахалинский, Ногликский. На аппаратах в центральных районных больницах в этих муниципалитетах установлен дополнительный программный комплекс для исследований легких.

Низкодозовая томография – самый эффективный способ проверить здоровье легких. По статистике Всемирной организации здравоохранения, на тысячу исследований приходится 15 выявленных патологий, в том числе рака и туберкулеза. Российские и зарубежные ученые относят данный метод также к числу самых безопасных – при высокой точности показаний лучевая нагрузка сведена к минимуму и не представляет угрозы для человека.

– Исследование занимает несколько минут. Но эти минуты могут спасти жизнь. Мы ставим задачу проверить всех людей из групп риска. К ним относятся пациенты старше 55 лет, люди со стажем табакокурения от 15 лет, все, у кого родственники перенесли онкопатологию легких. Я призываю отнестись внимательно к своему здоровью и пройти обследование, – сказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Попасть на низкодозовую томографию можно, получив направление у своего лечащего врача или записавшись по номеру 1-300. Жители тех районов, где пока не проводятся такие исследования, могут пройти их в КДЦ. Постепенно возможности аппаратов будут наращивать во всех ЦРБ, сейчас специалисты работают над внедрением дополнительных опций.

Ожидается, что кампания по выявлению онкологических заболеваний в Сахалинской области позволит сохранить жизнь около 400 пациентов.