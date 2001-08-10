Южносахалинка стала мастером спорта России

Сахалинской спортсменке Анастасии Парохиной вручили знак и удостоверение мастера спорта России. Она выполнила норматив в мае прошлого года, когда одержала победу на первенстве страны по вольной борьбе среди юниорок до 21 года рождения. Соревнования проходили в Ростове-на-Дону, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на министерство спорта Сахалинской области.

За пьедестал почёта боролись более 140 спортсменов из 36 регионов страны. В финале Анастасии Парохиной противостояла неоднократный призёр и победительница первенств России Дарья Бобрулько из Брянской области. В ходе упорной борьбы нашей спортсменке удалось победить оппонента с результатом 2:1 и выполнить норматив мастера спорта.

- Я очень долго шла к этому достижению. Занимаюсь вольной борьбой уже 12 лет. Четыре года назад я выполнила норматив кандидата мастера спорта и дальше очень старалась. Конечно, ещё хочется получить мастера спорта международного класса, а также попасть на Олимпиаду 2024 года, - поделилась Анастасия.

Отметим, что Анастасия Парохина является членом юниорской сборной страны. Ежегодно сахалинка становится победительницей и призером соревнований различного уровня. Кроме этого, девушка была участницей эстафеты огня первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».