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16:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
На проспекте Мира в Южно-Сахалинске закроют железнодорожный переезд
В связи с реконструкцией железнодорожной колеи, на ж\д переезде по проспекту Мира в Южно-Сахалинске (в районе производственных зданий по пр. Мира, 2г) ограничат автомобильное движение. На время работ проехать можно будет по обустроенному объезду с восточной стороны дороги в период с 08.00 24 августа до 20.00 27 августа.
Водителей просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнерго.
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