Островитяне смогут записать своих детей в кружки и секции, не выходя из дома

В Сахалинской области запустили электронную запись в кружки и секции. С помощью удобного цифрового сервиса родители могут записать детей на занятия по программам дополнительного образования. Для этого следует зайти на портал https://р65.навигатор.дети/directivities, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Онлайн-навигатор содержит информацию о кружках и секциях, педагогах и организациях дополнительного образования. На портале есть возможность оставлять отзывы – это поможет другим родителям определиться с выбором.

Поиск осуществляется по возрасту ребенка, направленности, району, образовательной организации. Всего представлено шесть различных направлений дополнительного образования: социально-педагогическое, естественно-научное, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и техническое. На выбор есть кружки и секции как для малышей, кому еще не исполнилось 3 лет, так и для подростков старше 16 лет.

На портале сейчас доступны 230 образовательных программ областного центра внешкольной воспитательной работы, центров детского творчества, домов детского творчества, детских школ искусств, общеобразовательных школ, гимназий в различных районах Сахалинской области. К онлайн-проекту подключились не только Южно-Сахалинск, но и Холмский, Анивский, Долинский, Невельский, Томаринский, Углегорский, Поронайский, Тымовский, Александровск-Сахалинский городские округа, а также Северные Курилы.

Чтобы записать юного сахалинца на занятия, взрослому необходимо зарегистрироваться на портале, подтвердить электронную почту, заполнить информацию о ребенке и отправить заявку. После администратор выбранного учреждения свяжется с заявителем для уточнения расписания и другой необходимой информации. Родители по-прежнему могут подавать заявления и традиционным способом – в письменной форме в учреждениях допобразования.

Электронная запись с помощью навигатора будет вестись с 1 сентября по 15 сентября. После этой даты и до 1 октября родителям следует обращаться непосредственно в образовательные организации. Уже сейчас портал работает в тестовом режиме – до 25 августа все желающие могут опробовать новый цифровой сервис.

За подробной консультацией по вопросам электронной записи родители могут обратиться по телефону: 8-914-755-64-31 в будние дни, с 9:00 до 17:00.