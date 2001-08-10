Сегодня, 23 августа, на время с 17.00 до 21.00 будет закрыт проезд по ул. Дзержинского от Коммунистического пр. до ул. Карла Маркса. С 17.00 до 2.00 закроют проезд по Коммунистическому пр. от ул. Дзержинского до пр. Мира. Это связано с проведением открытия кинофестиваля «Край света», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

На время действия ограничений автобусы будут осуществлять объезд по следующей схеме: № 1, 6, 9, 11, 16, 34, 45, 62, 63, 71, 105, 222, 333 при движении с севера на юг будут двигаться через ул. Дзержинского, ул. Хабаровскую и далее по своим направлениям. При движении с юга на север через ул. Хабаровскую, ул. Чехова и далее по своим направлениям.

Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта необходимо учитывать эту информацию.