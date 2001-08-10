Островитяне отправились на мировой этап чемпионата WorldSkills
Сахалинские школьники и студенты отправились на мировой этап чемпионата WorldSkills. Конкурс пройдет с 22 по 27 августа в Казани. В состав островной делегации вошли победители состязаний «Молодые профессионалы» и призеры олимпиад. Они поучаствуют во внесоревновательной программе чемпионата - будут перенимать опыт своих сверстников из других стран, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.
Чемпионат мира по профессиональному мастерству проходит на базе международного выставочного центра «Казань Экспо». В состязаниях принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран. Среди гостей – двадцать школьников и шестнадцать студентов из Сахалинской области в возрасте 14-19 лет. Они познакомятся с миром рабочих профессий, попробуют свои силы в различных компетенциях, пообщаются с работодателями, преподавателями и руководителями учебных заведений России и зарубежья.
Островитяне посмотрят соревнования по разным тематическим блокам: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн. А в рамках деловой программы участники WorldSkills обсудят экономические и технологические тенденции, вопросы развития систем профессиональной подготовки, кадрового обеспечения экономики будущего и трансформации рынка труда. Поездка в Казань проходит в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
Мировой этап чемпионата профессионального мастерства проходит в России впервые. Новшество этого года – состязания WorldSkills Juniors. В них принимают участие школьники в возрасте от 10 до 17 лет.
Напомним, Сахалинская область участвует в соревнованиях WorldSkills с 2014 года. Чемпионат стал ориентиром для развития островных учреждений профессионального образования. Так, по инициативе главы региона Валерия Лимаренко в этом году на базе Сахалинского техникума сервиса открыли новую образовательную площадку, отвечающую требованиям движения «Молодые профессионалы». До конца 2019 там подготовят 60 квалифицированных рабочих. А начиная с 2020-го центр начнет ежегодно выпускать по 300 специалистов.
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