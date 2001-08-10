Сахалинцам предлагают выбрать имена для талисманов «Друзей океана»
Группа помощи морским животным «Друзья океана» объявляет конкурс на лучшее имя для своих талисманов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на общественную организацию.
Талисманами «Друзей океана» стали наиболее популярные морские млекопитающие Сахалинской области - серый кит, косатка и сивуч. Ежегодно в период с мая по октябрь серые киты охотско-корейской популяции кормятся в районе залива Пильтун. Косатка - это, пожалуй, самое узнаваемое животное в нашей области. Сахалинцы нередко наблюдают на юго-востоке нашего острова семьи косаток. Самый известный тюлень в нашей области - это, конечно же, сивуч. Всем сахалинцам известна уникальная «городская» залежка сивучей в Невельске.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября прислать по электронной почте talisman_DO@mail.ru варианты имён. В письме нужно указать:
1) какому талисману вы даёте имя (серый кит, косатка, щенок сивуча, сивуч-секач),
2) имя талисмана,
3) краткое пояснение вашего выбора,
4) имя и контактный телефон участника конкурса.
Имя талисмана должно отражать причастность животных к нашей области и отражать их уникальность, отмечают в "Друзьях океана".
Лучшие имена будут выдвинуты для открытого голосования на празднике «Ночь китов», который состоится 21 сентября в городском парке Южно-Сахалинска. Итоги конкурса будут подведены до конца сентября. Победители получат эксклюзивные краеведческие издания от клуба «Бумеранг».
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