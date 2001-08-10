Курильчане с августа не могут получить свои посылки
Жители Южно-Курильска с начала августа не могут получить свои посылки, передает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.
«Они застряли в Корсакове. Это видно по системе отслеживания почтовых отправлений. В местном отделении почты говорят, что не заключен какой-то контракт, но это же не должно волновать обычных людей», - говорит местная жительница.
«Отправка контейнеров с почтой происходит по мере загрузки судна «Фархутдинов». Почтовый груз отравляется каждым рейсом. Периодичность зависит от графика судна и погодных условий. 18 августа на Кунашир отправили 5 контейнеров с почтовыми отправлениями, 22 августа - еще два.
Рост объёмов почтовых отправлений связан с развитием интернет-торговли. Объёмы доставки посылок на острова ежегодно растет, поэтому существующих провозных мощностей уже недостаточно.
Чтобы жители Кунашира вовремя получали заказанные ими товары, в настоящее время «Почта России» ведет переговоры с грузоперевозчиками. Планируется заключить договоры на перевозку отправлений 20-тонными контейнерами», - комментирует ситуацию руководитель пресс-службы «Почты России» на Дальнем Востоке Елена Рыжкова.
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