Курильчане с августа не могут получить свои посылки

Жители Южно-Курильска с начала августа не могут получить свои посылки, передает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.

«Они застряли в Корсакове. Это видно по системе отслеживания почтовых отправлений. В местном отделении почты говорят, что не заключен какой-то контракт, но это же не должно волновать обычных людей», - говорит местная жительница.

«Я с 25 июля не могу получить бандероль. Заказали книги, думали, пока отпуск будет - позанимаемся с ребенком перед школой. Видимо, не судьба. Хоть бы к началу учебного года пришли», - рассказала astv.ru другая курильчанка.

«Отправка контейнеров с почтой происходит по мере загрузки судна «Фархутдинов». Почтовый груз отравляется каждым рейсом. Периодичность зависит от графика судна и погодных условий. 18 августа на Кунашир отправили 5 контейнеров с почтовыми отправлениями, 22 августа - еще два.

Рост объёмов почтовых отправлений связан с развитием интернет-торговли. Объёмы доставки посылок на острова ежегодно растет, поэтому существующих провозных мощностей уже недостаточно.

Чтобы жители Кунашира вовремя получали заказанные ими товары, в настоящее время «Почта России» ведет переговоры с грузоперевозчиками. Планируется заключить договоры на перевозку отправлений 20-тонными контейнерами», - комментирует ситуацию руководитель пресс-службы «Почты России» на Дальнем Востоке Елена Рыжкова.