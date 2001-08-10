Фальсифицированный плавленный сыр нашли на Сахалине
Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили признаки фальсификации в партии плавленого сливочного сыра торговой марки «Molli» ООО «Бипико Сыр» из Еврейской автономной области. Исследование проводилось в рамках государственного задания, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
- В результате лабораторных исследований в сыре обнаружены жиры немолочного происхождения, стигмастерин и фитостерины, что является признаком фальсификации продукции и нарушает требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». В адрес производителя будет направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции, - отметили в Роспотребнадзоре.
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