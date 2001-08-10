Уникальный доильный зал построят на Сахалине

На Сахалине резидент территории опережающего развития «Южная» строит уникальный доильный зал «Карусель». Оборудование, которое в настоящее время монтируется на ферме компании «Грин Агро Сахалин», не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Готовность суперсовременного молочно-доильного блока составляет 85%, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Корпорацию развития Сахалинской области.

Напомним, компания «Грин Агро Сахалин» при поддержке акционерного общества «Корпорация развития Сахалинской области» в окрестностях села Троицкого возводит крупное животноводческое хозяйство на 1900 голов дойного стада.

- У нашего инвестиционного проекта сразу несколько важных целей, – сказал руководитель «Корпорации развития Сахалинской области» Дмитрий Вдовин. – Обеспечить жителей островного региона свежим и качественным молоком и продукцией из него, сократить на местном рынке долю товаров длительного хранения из других регионов. Создать новые рабочие места. Когда хозяйство в Троицком выйдет на полную мощность, работу с достойной оплатой труда получат свыше трехсот человек, а это означает, что экономика муниципального образования и региона в целом получит новый стимул для роста.

Сегодня на ферме находится более полутора тысяч животных. 700 из них – дойные коровы голштинской породы, завезенные из Дании и Приморского края. Остальные – телята и ремонтное поголовье. В течение второго квартала 2019 года компания поставила на перерабатывающие предприятия области около 1500 тонн молока. По сведениям областного министерства сельского хозяйства, в островном регионе продуктивность на одну фуражную корову за пять месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям составила 2 555 килограммов. Наибольшие удои - 3 648 килограммов - получены в хозяйстве «Грин Агро-Сахалин». По оценке экспертов, качество продукции находится на очень высоком уровне. Результат обусловлен хорошей генетикой животных и сбалансированным рационом.

- Также важно сократить контакт молока с окружающей средой, - рассказал исполнительный директор ООО «Грин Агро Сахалин» Владимир Балухта. – Добиться этого позволит ввод в строй доильного зала «Карусель» на 72 места.

Установка – круговая платформа диаметром почти в 23 метра, установленная на бетонном основании. Технология следующая. Коровы по очереди заходят на «Карусель». Каждая занимает одно из доильных мест. Ей моют вымя. Устанавливают доильный аппарат. Пока «Карусель», подобно одноименному аттракциону, совершает один оборот, дойка завершается, корова отправляется обратно. В промежутке система стерилизует доильный аппарат и в полной готовности встречает следующее животное. Процесс максимально автоматизирован, чтобы исключить возможное негативное влияние человеческого фактора.

Скорость вращения «Карусели» - шесть оборотов в час. За сутки на ней трижды «прокатится» все дойное стадо хозяйства. Окончательный ввод «Карусели» в эксплуатацию намечен на начало 2020 года. Полученное с ее помощью молоко будет по трубам без контакта с окружающей средой отправляться для дальнейшей переработки на молокозавод. Его цеха сейчас возводятся в нескольких десятках метров от доильного блока. Завод, рассчитанный на 120 тонн молока в сутки, будет выпускать пастеризованное молоко различной жирности, кефир, творог, йогурты с наполнителями, а также твердые и мягкие сыры.