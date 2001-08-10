Больше 2 500 дошкольных мест создадут в островном регионе
В Сахалинской области ведется активное строительство детских садов. Это позволит создать дополнительные места для детей в возрасте до 3-х лет и сохранить 100% обеспеченность местами для детей в возрасте от 3-х до 7-х лет, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.
- На сегодняшний день детские сады нашего региона посещает почти 30 тысяч юных сахалинцев и курильчан. В двенадцати муниципалитетах решена проблема доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет, но в шести районах дефицит мест для данной категории детей еще остается. Для решения этой задачи в ближайшие годы в нашем регионе запланировано строительство 14 детских садов, - отметила министр образования островного региона Наталья Мурашова.
Этим летом в Южно-Сахалинске было открыто восемь дополнительных групп на первых этажах в строящихся жилых комплексах на улице Крайней и в микрорайоне Малиновка. Путевки получили 160 юных горожан в возрасте от 2-х до 3-х лет.
В настоящее время завершается строительство школы-детсада в селе Тунгор Охинского района на 90 мест, из них 30 для дошколят. Идет строительство дошкольных учреждений в селе Ильинское Томаринского района на 110 мест, селе Новое Макаровского района на 40 мест.
В 2020 году стройки начнутся в областном центре, селах Дальнее, Раздольное Корсаковского района, Первомайске Смирныховского района, Пензенское Томаринского района. А до конца 2025 года новые дошкольные учреждения появятся в Охе, Южно-Сахалинске, Корсакове, Ногликах. Стройки запланированы в селах Соловьевка, Взморье, Троицкое, Ново - Троицкое, Охотское, Озерское, Победино, Онор и Буюклы.
За счет строительства новых детских садов и приобретения зданий будет создано более 2 500 дошкольных мест, из них 970 мест - ясельные. На решение этой задачи запланировано почти 5 млрд рублей, отмечают в ведомстве.
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