Больше 2 500 дошкольных мест создадут в островном регионе

В Сахалинской области ведется активное строительство детских садов. Это позволит создать дополнительные места для детей в возрасте до 3-х лет и сохранить 100% обеспеченность местами для детей в возрасте от 3-х до 7-х лет, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.

- На сегодняшний день детские сады нашего региона посещает почти 30 тысяч юных сахалинцев и курильчан. В двенадцати муниципалитетах решена проблема доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет, но в шести районах дефицит мест для данной категории детей еще остается. Для решения этой задачи в ближайшие годы в нашем регионе запланировано строительство 14 детских садов, - отметила министр образования островного региона Наталья Мурашова.

Этим летом в Южно-Сахалинске было открыто восемь дополнительных групп на первых этажах в строящихся жилых комплексах на улице Крайней и в микрорайоне Малиновка. Путевки получили 160 юных горожан в возрасте от 2-х до 3-х лет.

В настоящее время завершается строительство школы-детсада в селе Тунгор Охинского района на 90 мест, из них 30 для дошколят. Идет строительство дошкольных учреждений в селе Ильинское Томаринского района на 110 мест, селе Новое Макаровского района на 40 мест.

В 2020 году стройки начнутся в областном центре, селах Дальнее, Раздольное Корсаковского района, Первомайске Смирныховского района, Пензенское Томаринского района. А до конца 2025 года новые дошкольные учреждения появятся в Охе, Южно-Сахалинске, Корсакове, Ногликах. Стройки запланированы в селах Соловьевка, Взморье, Троицкое, Ново - Троицкое, Охотское, Озерское, Победино, Онор и Буюклы.

За счет строительства новых детских садов и приобретения зданий будет создано более 2 500 дошкольных мест, из них 970 мест - ясельные. На решение этой задачи запланировано почти 5 млрд рублей, отмечают в ведомстве.