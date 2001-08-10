Средневековые памятники нашли на Итурупе

Масштабные археологические раскопки развернулись на курильском острове Итуруп. Перед реконструкцией пешеходной дорожки рядом с поселком Китовый, ученые провели «разведку» и обнаружили средневековые исторические памятники, передает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.

- Здесь остатки древнего жилища 10-11 века. Хорошо сохранились остатки конструкций. Уголёчки – остатки столбов, обкладки стен. Сначала выкапывается котлован, стенки укреплялись деревянными плахами, выкапывались ямки под столбы, ставились стропильные конструкции и шла обкладка кровли. В центральной части очаг обложенный камнями. Около стен развалы керамических сосудов с характерным резным и налепным арнаментом, характерным для данной эпохи, - рассказал археолог Павел Пашенцев.

Раскопки ведутся с середины июля. Отряду предстоит осмотреть ещё четыре стоянки, соблюдая особую методику. Сначала он закладывают опережающие траншеи, по которым можно проследить, на каком уровне залегает жилище. Затем археологи снимают грунт слоями, чтобы подойти к объекту, не повредив его. Сложность ещё и в том, что работать можно только в сухую погоду. Когда конструкции появляются на поверхности, составляется их трехмерный план, на который будут нанесены все находки и размеры жилища. Затем его относят в мобильную камеральную лабораторию, которая находится недалеко от места раскопок.

- Первым делом материалы моют и сушат. Затем их разбирают и наносят на каждый свой номер, чтобы потом можно было нанести все объекты на план, чтобы потом понять, как располагались находки и каким образом были устроены найденные жилища. После нумерации находки вносят в опись, а дальше археологический художник делает археологический рисунок. Он очень точный. Затем находки фотографируют, обрабатывают фото и вносят в отчет. В оконцове создается общий документ, все планы находок, и становится понятно, как был устроен быт людей. Ведь археология не изучает вещи, она изучает людей, поэтому только общим трудом можно воссоздать и увидеть полную картину истории наших островов, - поделился начальник камеральной лаборатории Анна Шепова.

Но и на этом работа не заканчивается. В соседней палатке работает реставратор, который возвращает осколкам свой первозданный вид. Специалист обрабатывает, сушит и собирает каждый фрагмент. После осколки склеиваются, а крупные трещины замазываются мастикой. Недостающие фрагменты восполняют гипсом и приближают его цвет к цвету. Полный цикл реставрации может занимать несколько месяцев.

Археологи говорят, люди во все времена селятся в одних и тех же местах, будь то берег моря или устье реки. Современные города стоят там же, а значит, некоторые памятники могут разрушиться. Подобные раскопки позволяют сохранять крупицы прошлого, которые ученые вплетают в общую картину древнего мира.