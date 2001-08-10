Первый дополнительный авиарейс прибыл из Москвы в Южно-Сахалинск

Сегодня, 23 августа, в аэропорту Южно-Сахалинска приземлился первый из трех запланированных самолетов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Самолеты пройдут маршрут Москва – Южно-Сахалинск – Москва 22 и 29 августа, а также 5 сентября. Такое решение было оперативно принято после обращения жителей. Островитяне пожаловались, что не могут вернуться из-за нехватки билетов. Такая ситуация возникает каждый год – сахалинцы массово отправляются на отдых, и большинство предпочитает лететь обратно ближе к осени.

Билеты на дополнительные рейсы продаются по субсидированным, «плоским» тарифам. Перелет в одну сторону обойдется в 13200 рублей, туда и обратно – в 22000.

– Большой, хороший, комфортный самолет! Очень рада, что такой рейс сделали. Невозможно было улететь. Мы целый в месяц в Москве мониторили билеты. Цены начинались от 53 тысяч и доходили до 120-140, – поделилась пассажирка Светлана Кузнецова, сойдя с трапа.

Дополнительные рейсы совершает авиакомпания из Иркутска. Чартеры вылетают из московского аэропорта Домодедово в Южно-Сахалинск в 20:40. В обратный путь воздушные суда отправляются в 14:40.

– Эти три рейса пользуются большим спросом у пассажиров. Летом всегда повышается интенсивность авиаперевозок. И наша компания с готовностью откликнулась на обращение главы Сахалинской области Валерия Лимаренко и предоставила свои самолеты. Надеемся, что пассажиры оценят уровень сервиса, безопасности и комфорта, – сказал заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Повышение транспортной доступности – один из приоритетов в работе руководства островного региона. Валерий Лимаренко добился возвращения на Сахалин «Аэрофлота». С 27 октября крупнейший авиаперевозчик страны возобновляет ежедневный рейс по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва.

С возвращением «Аэрофлота» осенью и зимой по московскому направлению будет совершаться два рейса в день, а не один, как было в прошлые годы. А следующим летом это позволит обеспечить три ежедневных рейса вместо двух.

В этом году благодаря договоренностям главы региона с руководством авиакомпании «Россия» на московскую авиалинию поставили одни из самых вместительных в пассажирских лайнеров, способные перевезти до 457 и 373 пассажиров, соответственно. Это дало 2,5 тысячи дополнительных мест ежемесячно – на 12 процентов больше, чем годом ранее.

В начале года по поручению главы региона впервые в истории было запущено вертолетное сообщение на Курилах. С 1 апреля возобновились полеты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. С 1 июня добавились рейсы еще в три дальневосточных города – Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. Таким образом, за первое полугодие 2019 года количество авиарейсов на Сахалине увеличилось в полтора раза – с 13 до 19 направлений.

В Южно-Сахалинске сегодня строится современный аэровокзал с новой системой обработки багажа и пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров. Он должен заработать в конце 2020 года.