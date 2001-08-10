В медучреждениях Долинского района обновили оборудование
Медики Долинского района получили новое оборудование. В городской поликлинике установили и уже начали тестировать современную рентген-технику. Её врачи здесь ждали с нетерпением, потому что прежний аппарат давно устарел. С новой техникой врачи забудут об эпохе долгой проявки снимков.
"Телекорд" – симбиоз отечественных и импортных комплектующих. Его создали всего два месяца назад. Аппарат способен предоставить врачу все результаты мгновенно. Оборудование установили не только в поликлинике, но и в районной больнице. Скоро технику обновят в ещё одном населённом пункте - селе Быков. Местная поликлиника получит сразу несколько установок, которые заменят флюро и рентгеноборудование.
- В Быкове аппарат будет тоже цифровой, но немного проще, чем здесь. Потому что потребности уже не такие в исследованиях. Флюр аппарат примерно такой же, как уже стоит в поликлинике. Сложностей особо никаких нет, - отметил заведующий рентгенологическим отделением Долинской ЦРБ Игорь Седачев.
Теоретические знания и практические навыки работы с аппаратами врачи уже получили. Кроме техники долинские медучреждения получили и новых специалистов. Так, в местной поликлинике с начала августа ведет приём хирург из Благовещенска Антон Надточий. Он и его супруга, кстати врач-травматолог, приехали на Сахалин по программе привлечения на остров молодых кадров.
Кроме того, в этом году Долинская районная больница приняла на работу пятерых врачей. Доктора уже получили "подъёмные" и служебное жильё.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:30 19 Августа Южносахалинцев зовут на "Ночь кино"
12:05 20 Августа Южносахалинцев приглашают на экскурсию по площади Славы
12:15 22 Августа Антибиотики нашли в сахалинской говядине
- 14:00 20 Августа Три "вафельницы" появятся на южно-сахалинских перекрёстках
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?