В медучреждениях Долинского района обновили оборудование

Медики Долинского района получили новое оборудование. В городской поликлинике установили и уже начали тестировать современную рентген-технику. Её врачи здесь ждали с нетерпением, потому что прежний аппарат давно устарел. С новой техникой врачи забудут об эпохе долгой проявки снимков.

"Телекорд" – симбиоз отечественных и импортных комплектующих. Его создали всего два месяца назад. Аппарат способен предоставить врачу все результаты мгновенно. Оборудование установили не только в поликлинике, но и в районной больнице. Скоро технику обновят в ещё одном населённом пункте - селе Быков. Местная поликлиника получит сразу несколько установок, которые заменят флюро и рентгеноборудование.

- В Быкове аппарат будет тоже цифровой, но немного проще, чем здесь. Потому что потребности уже не такие в исследованиях. Флюр аппарат примерно такой же, как уже стоит в поликлинике. Сложностей особо никаких нет, - отметил заведующий рентгенологическим отделением Долинской ЦРБ Игорь Седачев.

Теоретические знания и практические навыки работы с аппаратами врачи уже получили. Кроме техники долинские медучреждения получили и новых специалистов. Так, в местной поликлинике с начала августа ведет приём хирург из Благовещенска Антон Надточий. Он и его супруга, кстати врач-травматолог, приехали на Сахалин по программе привлечения на остров молодых кадров.

Кроме того, в этом году Долинская районная больница приняла на работу пятерых врачей. Доктора уже получили "подъёмные" и служебное жильё.