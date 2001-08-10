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18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Завтра в 11-ом микрорайоне Южно-Сахалинска не будет горячей воды
Завтра, 24 августа, в 11-м микрорайоне Южно-Сахалинска отключат горячую воду. Ограничение будет введено 24 августа с 9.00 до 21.00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СКК.
Специалисты произведут ремонт участка теплотрассы, питающей указанный микрорайон. Ранее на нем было выявлено повреждение.
Сахалинская коммунальная компания просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Получить дополнительную информацию можно в диспетчерской службе компании: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).
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