В Сахалинской области умирает больше мужчин

За январь - июнь 2019 года в Сахалинской области зарегистрировано 3079 человек умерших, из них 28,1% – в трудоспособном возрасте (865 человек), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.

При рассмотрении структуры смертности населения в трудоспособном возрасте по причинам можно отметить ряд особенностей. Характерной чертой является значительная доля смертей от внешних причин смерти (несчастных случаев, отравлений и травм) – 32,8%. На втором месте смертность от болезней системы кровообращения – 20,0%. Смертность от новообразований за 1 полугодие 2018 года занимает третье место – 14,7%.

Отмечается снижение смертности от болезней органов пищеварения. Доля умерших по этой причине в трудоспособном возрасте составила 12,7%, за аналогичный период прошлого года – 14,1%.

Имеются значительные половые различия в смертности лиц трудоспособного возраста. Подавляющее большинство умерших – представители мужского пола – 78,8%, то есть уровень мужской смертности в 3,7 раза выше уровня женской.