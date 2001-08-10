Детская школа искусств «Этнос» открывает дополнительный набор детей от 6,5 до 9 лет на дополнительную общеобразовательную программу «Музыкальный фольклор». Заявлений от родителей ждут с 26 по 29 августа, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По окончании восьмигодичного срока обучения по программе «Музыкальный фольклор» воспитанники «Этноса» владеют базовым уровнем исполнительства на народном инструменте и фортепиано, знают музыкальную грамоту и народные музыкальные традиции, овладевают навыком коллективного творчества (хоровой ансамбль, оркестр русских народных инструментов), владеют навыками сольного народного пения, получают богатый опыт концертно-конкурсных выступлений на муниципальном, региональном и международном уровнях.

Обучение бесплатное. Приём документов и вступительные прослушивания начнутся 26 августа и продлятся до 29 августа 2019 года, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 30а (вход с улицы А. Буюклы).

Контактный телефон: 22-02-90, 23-63-93.