Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2019
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Перекрёсток Компроспект - Комсомольская закроют в Южно-Сахалинске
10:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Будущих сахалинских музыкантов приглашают на учёбу в "Этнос"

Детская школа искусств «Этнос» открывает дополнительный набор детей от 6,5 до 9 лет на дополнительную общеобразовательную программу «Музыкальный фольклор». Заявлений от родителей ждут с 26 по 29 августа, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По окончании восьмигодичного срока обучения по программе «Музыкальный фольклор» воспитанники «Этноса» владеют базовым уровнем исполнительства на народном инструменте и фортепиано, знают музыкальную грамоту и народные музыкальные традиции, овладевают навыком коллективного творчества (хоровой ансамбль, оркестр русских народных инструментов), владеют навыками сольного народного пения, получают богатый опыт концертно-конкурсных выступлений на муниципальном, региональном и международном уровнях.

Обучение бесплатное. Приём документов и вступительные прослушивания начнутся 26 августа и продлятся до 29 августа 2019 года, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 30а (вход с улицы А. Буюклы).

Контактный телефон: 22-02-90, 23-63-93.

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