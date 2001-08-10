HeadHunter: сахалинцам не хватает карьерного роста

В Сахалинской области только 8% соискателей категорически не нравится их работа. Этот факт выяснила служба исследований компании HeadHunter, которая провела опрос соискателей, чтобы узнать, устали ли они от своей работы, и чего им больше всего не хватает на текущем месте, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на HeadHunter.

Результаты опроса показали, что тем соискателям, кто работает на своем текущем месте работы менее года, чаще не нравится то, чем они занимаются. А вот чем дольше человек работает на своем месте, тем выше вероятность, что ему нравится то, чем он занимается. Больше всего удовлетворенных своей деятельностью на работе среди представителей научной и образовательной сферы (75%), меньше всего — среди начинающих специалистов и студентов (54%), а также среди административного персонала (59%). Что касается Сахалинцев, то 19% участников опроса отметили, что им очень нравится то, чем они занимаются, 50% - скорее нравится, 19% - скорее не нравится, а 8% - совершенно не нравится.

Как оказалось, мысли «как же мне всё это надоело никогда не приходят в голову только 4% соискателей, крайней редко — 14%, а вот очень часто они приходят к 20% новосибирцев. Интересно, что мужчинам такие мысли приходят в голову реже, чем женщинам. Также реже об этом думают представители сферы безопасности и рабочего персонала.

Чего же, им больше всего не хватает на работе? Больше всего работающим соискателям на текущем месте работы не хватает более высокой зарплаты (71%), а также возможностей для карьерного роста (46%). На третьем месте по значимости оказалась возможность обучения и повышения квалификации (37%). А вот нехватку удовлетворенности от ежедневной работы и ее результатов отметили 35% опрошенных, а каждому третьему не хватает рядом опытного наставника и интересных разнообразных задач.

Что касается профессиональных сфер, то тут есть заметные различия. Например, в сфере искусства и массмедиа заметно больше соискателей, которым не хватает более высоких зарплат (81%). Возможностей для карьерного роста не хватает 62% соискателей из сферы закупок. 40% соискателей из сферы консультирования не достает интересных задач. Запрос на дружелюбную атмосферу в коллективе есть почти у каждого четвертого соискателя из сфер управления персоналом и науки/ образования. В сфере спорта и красоты выше всего доля тех, кому недостает возможностей повысить квалификацию. Отсутствию бюрократии обрадовались бы 27% представителей сферы науки и образования. По 18% соискателей из сфер госсектора и консультирования заявили, что на текущей работе им не хватает социальной значимости продукта/услуги, производимой компанией.