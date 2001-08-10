Лучших товаропроизводителей определили на Сахалине
В островной столице завершился конкурс «Сахалинское качество-2019». Его заключительным этапом стала выставка товаров народного потребления, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Экспозиция развернулась в стенах торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл». Все желающие могли продегустировать здесь свежую продукцию местных производителей. На выбор – лучшие образцы островного пищепрома.
– Объемы продукции местного производства растут. В розничном товарообороте их продажа превысила 16,5%. Еще несколько лет назад этот показатель был вдвое ниже. Такой результат стал возможен благодаря финансовой поддержке, которую область оказывает предприятиям. Мы стимулируем производство продуктов для здорового полноценного питания. В этом году на эти цели направим 155 миллионов рублей, – отметила министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко.
Напомним, конкурс «Сахалинское качество» стартовал в июле и проходил в три этапа. Сначала проводилась контрольная закупка продуктов местного производства в островных торговых точках. Качество образцов оценивали эксперты дегустационных советов. В состав комиссий вошли сотрудники региональных министерства торговли и продовольствия, центров гигиены, эпидемиологии и сертификации, управления Роспотребнадзора.
– Чтобы оценка была беспристрастной, мы лишили каждый продукт узнаваемой упаковки и присвоили товарам цифровой код. Образцы оценивались по органолептическим свойствам: вкус, запах, консистенция, внешний вид. Эксперты, которые участвовали в дегустационных советах, прошли сенсорное обучение за пределами островного региона, – рассказала председатель дегустационного совета Татьяна Кутовая.
Экспертная комиссия оценила 92 образца мясомолочной, хлебобулочной и рыбной продукции от 49 предприятий из 14 районов области.
По итогам смотра-конкурса лучшим производителем нарезных батонов стал Корсаковский хлебокомбинат, а победителем в номинации «Хлеб формовой из муки пшеничной, 1 сорта» был признан Холмский хлебокомбинат.
– Я горжусь тем, что на нашем острове есть предприятия, которые могут порадовать нас вкусными и качественными товарами. Особенно мне нравятся булочки от Долинского хлебокомбината. Всей семьей едим их хлеб, – отметила посетитель выставки Оксана Пономаренко.
Любители сладкого могут быть уверены в зефире «Кондитерской лавки» – компания заняла первое место в соответствующей номинации.
В состязании за звание лучшего производителя полукопченой «Краковской» колбасы – пальма первенства у колбасного цеха «Сахалинский». Еще одну победу компания одержала в номинации «Колбаса вареная «Столовая, 1 сорт».
Победа в номинации «Крылья куриные варено-копченные» досталась индивидуальному предпринимателю Купцовой С.И.
Лучшим производителем пастеризованного молока стал предприниматель Савинков В.Н. В номинации «Сметана» не нашлось равных крестьянскому хозяйству «Мрия» и крестьянско-фермерскому хозяйству Зиминой Н.П. А образцовый кефир на Сахалине производят индивидуальные предприниматели Савинков В.Н., Грушка Е.Н. и Любинецкий А.В.
Самый качественный адыгейский сыр жюри нашло у совхоза «Южно-Сахалинский». Лидерство в производстве лососевой икры забрали компании «Курильский рыбак» и «Парсах». Консервы рыбные «Скумбрия дальневосточная холодного копчения» лучше остальных производит компания «Меридиан». А рыболовецкий колхоз имени Кирова, по мнению жюри, один из лидеров в изготовлении консервированных котлет из лососевых рыб, обжаренных в томатном соусе. Также в этой номинации победило «Янтарное». Компания стала лучшей и в производстве салата из морской капусты «Дальневосточный». А в номинации пресервы рыбные «Сельдь тихоокеанская филе ломтики в горчичном соусе» победил «Сахалинпищепром».
Борьба между предприятиями развернулась и за лучшее выставочное место конкурса. Здесь были представлены запеченный поросенок и гирлянды разнообразных колбасных изделий. В центре внимания посетителей оказалась большая книга из сала, символизирующая историческую летопись предприятия «Сахалинский бекон» с 2002 года. А победителем в итоге признали экспозицию колбасного цеха «Сахалинский».
Призеры конкурса получили право использовать знак «Сахалинское качество» при рекламе своей продукции, размещать его на упаковке и участвовать во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».
Кроме того, в рамках выставки предприятия показали свои новые товары. Например, совхоз «Заречное» представил «Моцареллу», а молочный комбинат «Южно-Сахалинский» – коктейль «Кедровое молочко», сырок творожный с кедровым орехом и низколактозные молоко и сливки.
Отдельная программа была посвящена чествованию торта «Сахалин», который на острове производят уже 65 лет. Знаменитому кондитерскому изделию на выставке посвятили стихи и викторины.
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