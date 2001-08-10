Гибрид скамейки и велопарковки появятся на Сахалине

В островной столице установят первые на Сахалине гибрид скамейки и велопарковки. Проект разработали воспитанники детского технопарка «Кванториум». Они стали участниками форума «Практические инициативы по развитию Сахалинской области», который собрал в островной столице крупных российских экспертов, представителей региональной власти, бизнеса, общественности и науки, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Такая велопарковка могла бы украсить Коммунистический проспект, считают авторы идеи. А если решение окажется удачным, скамейки следует разместить во всем областном центре. В качестве материалов ребята предлагают использовать бетон и дерево. На создание проектов ушло 3 недели.

Эксперты предложили «Кванториуму» открыть новое направление – «Городской дизайн». Ежегодно это давало бы области десятки оригинальных идей по улучшению населенных пунктов. Кроме того, технопарк воспитал бы кадры, которые будут трудиться на благо всего региона.

А представители СахГУ на протяжении двух дней под руководством экспертов форума разрабатывали проекты по улучшению деятельности университета. Сразу несколько работ посвящены сетевому взаимодействую вузов и предприятий, созданию электронной образовательной среды и развитию платформ для онлайн-образования. Студенты предлагают внедрить комплексные системы электронного обучения, которые позволят дистанционно давать людям качественное образование. Особое внимание, по мнению воспитанников СахГУ, следует уделять исследованию мирового океана, утилизации мусора и повышению качества сервиса.

Команда Томаринского района представила проект, который позволит повысить туристическую привлекательность муниципалитета. 21 сентября там пройдет фестиваль туризма и экстремальных видов спорта «Остров в рюкзаке». Он состоится на территории Центра зимних видов спорта. Все желающие смогут посетить экологические маршруты, принять участие в мото- и велозаездах.

Рассказали участники форума и о более глобальных перспективах. Так, ВРП островного региона в течение 10 лет вырастет вдвое. Чтобы достичь рекордного показателя, предлагается создать на острове производство техники для обслуживания нефтегазовых проектов и открыть заводы по переработке полезных ископаемых.

Одной из ключевых тем форума стало развитие здравоохранения. В качестве эксперта выступила ректор Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова. Она рассказала, что будущее здравоохранения – за искусственным интеллектом. Скоро на помощь врачам придет искусственный интеллект. Для этого технике потребуются большие массивы данных. Причем собирать информацию о больных нужно уже сейчас.

Сахалинская область работает в этом направлении. Сегодня всем лечебным учреждениям островов доступен центральный архив медицинских изображений. В нем хранятся рентген-снимки пациентов, сделанные в разных больницах и поликлиниках. Врачи получают к ним централизованный доступ.

Кроме того, по уровню медицинского оснащения Сахалинская область во многом опережает другие регионы России. Однако пока есть нехватка специалистов. Руководство региона намерено приглашать экспертов по каждому направлению медицины, чтобы они обучали островных врачей новым методикам работы.

– В России идет настоящая борьба за кадры. Регионы конкурируют друг с другом и на общем фоне Сахалинская область выглядит очень выгодно. Технологическая база, возможности для роста и меры поддержки, которые сегодня здесь действуют, для молодых специалистов выглядят привлекательно, – отметила Ольга Кобякова.

Также на форуме обсудили развитие системы образования и создание новых рабочих мест. По каждому из направлений развития Сахалинской области состоялись круглые столы. В них приняли участие представители профильных министерств, предприниматели и эксперты.