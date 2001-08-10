Больше 500 южносахалинцев бесплатно проверили своё здоровье в августе

Жители Южно-Сахалинска стали внимательнее к своему здоровью. К такому выводу приходят организаторы акции «Мое здоровье», которая на протяжении августа проводилась по воскресеньям в городском парке. в минувшее воскресенье более 130 человек пожелали провести пару часов выходного дня с пользой для здоровья и пройти бесплатный медицинский осмотр в мобильном диагностическом комплексе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Акция «Мое здоровье» - это одно из направлений партнерского проекта «Диспансеризация на колесах», реализуемого медицинскими и профилактическими учреждениями областного центра при поддержке администрации Южно-Сахалинска.

- Хочется отметить, что количество посетителей нашей мобильной поликлиники растет, за четыре воскресенья обследовано 510 человек, - подводит предварительные итоги акции директор департамента социальной политики Эльвира Юркова. - Это одно из комплекса мероприятий по здоровьесбережению жителей города. Часто у населения не хватает времени для того, чтобы пройти диспансеризацию в рабочее время, а такая акция - хорошая возможность в выходной день уделить время себе и своему здоровью. Люди могут пройти первоначальный медосмотр, выявить какие-то заболевания на ранних стадиях для того, чтобы принять оперативные меры.

В течение полутора-двух часов любой южносахалинец, придя в стеклянный шатер на территории городского парка, мог пройти комплекс медицинских обследований, сдать анализы, получить консультации. А после, в любое удобное время обратиться в поликлинику по месту жительства и получить оставшиеся результаты.

Во время мероприятия проводился скрининг на определение уровня сахара в крови, показателей холестерина. Здесь же можно было пройти экспресс-тестирование на ВИЧ инфекцию и гепатиты С. К обследованию был привлечен и врач-дерматолог. При помощи дерматоскопа осматривались изменения на коже - папилломы, пигментные пятна, которые впоследствии могут перерасти в злокачественную опухоль - меланому. Так, только сегодня специалистом было осмотрено 29 человек, у одного из них выявлено подозрение на онкологическое заболевание кожи.

- Если врач в ходе осмотра видит симптомы патологии сосудов шеи, то человек может пройти УЗИ сосудов, это позволяет принять меры и предупредить инсульт, - говорит о важности обследования главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова. - У 20% горожан, прошедших медицинское обследование в рамках акции «Мое здоровье», диагностированы хронические заболевания, в том числе, выявленные впервые. Это и гепатит С, диабет, гипертония и ряд других серьезных болезней, которые требуют оперативной медицинской помощи и постоянного диспансерного наблюдения.

Заключительный этап профилактического медицинского осмотра - это углубленное профилактическое консультирование врача-терапевта. Для удобства сегодня работало три специалиста, которые интерпретировали результаты диагностики и давали рекомендации по факторам риска для здоровья. Всего в акции приняли участие 15 врачей Консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска. Первичный этап - анкетирование помогали проводить волонтеры-медики. Курящие пациенты могли получить консультацию врача-нарколога кабинета по отказу от курения.

Подробное расписание выездной диспансеризации в Южно-Сахалинске можно узнать на сайте администрации областного центра.