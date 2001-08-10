Восьми южно-сахалинским детсадам помогут купить оборудование для робототехники
Итоги конкурса проектов «Мир конструирования и робототехники»подвели в Южно-Сахалинске. По итогам защиты проектов конкурсная комиссия выбрала восемь победителей. Ими стали детские сады № 5 «Полянка», № 11 «Ромашка», № 25 «Русалочка», № 45 «Семицветик», № 46 «Жемчужина», а также № 30 «Улыбка» (п/р Ново-Александровск) и № 57 «Бусинка» (Дальнее). Все они получат денежные гранты на приобретение оборудования по робототехнике, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Напомним, цель конкурса - популяризация технического конструирования и приобщение детей дошкольного возраста к техническому творчеству. В нем участвуют дошкольные учреждения, на базе которых планируется, но пока не реализуется робототехническая деятельность. Благодаря грантам детские сады могут приобрести дорогостоящее оборудование и начать обучение по робототехнике. Инициатором грантового конкурса на приобретение робототехнического оборудования выступил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Проект реализуется совместно с депутатом областной Думы Татьяной Кофман.
Второе направление реализации грантового конкурса - обучение педагогов. Курсовая подготовка пройдет в областном центре в сентябре текущего года. Также ведутся переговоры с московским центром об обучении победителей этого года.
Сегодня робототехническое творчество развивается на базе 22 образовательных учреждений областного центра.
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