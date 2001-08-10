Ещё один сосудистый центр откроют на Сахалине

В Тымовском районе ведется подготовка к установке ангиографа–аппарата для проведения высокотехнологичных операций на сосудах при инсультах, инфарктах и других жизнеугрожающих состояниях. Подобное оборудование сейчас имеется только в региональном сосудистом центре Южно-Сахалинска. Ангиограф для Тымовской ЦРБ приобретен в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В целях организационно-методической поддержки проекта в регион прибыли руководитель Координационного центра Минздрава России Елена Мазыгула и член-корреспондент РАН, профессор Филипп Палеев, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского минздрава.

Около 2000 операций в год выполняют специалисты регионального сосудистого центра. Сюда со всей области поступают самые тяжелые пациенты с инфарктом и инсультом, промедление в лечении таких больных может повлечь необратимые последствия для здоровья человека. Модернизация первично-сосудистого отделения Тымовской ЦРБ позволит значительно расширить возможности лечения жителей северных районов, у врачей появится возможность оперативно проводить высокотехнологичное вмешательство.

Главная цель всех мероприятий – снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Сахалинская область имеет хороший рейтинговый показатель по ключевым параметрам – смертности от инсульта, инфаркта и болезней системы кровообращения, - прокомментировала первые результаты реализации федерального проекта Елена Мазыгула.

Реализация проекта продолжится до 2024 года. Важным направлением является развитие профилактического направления – раннее выявление заболеваний в рамках медицинских осмотров, диспансеризации, доступного скрининга, а так же обеспечение необходимой медицинской помощи на должном уровне.