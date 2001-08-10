Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2019
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Перекрёсток Компроспект - Комсомольская закроют в Южно-Сахалинске
13:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Перекрёсток Компроспект - Комсомольская закроют в Южно-Сахалинске

Пересечение Компроспекта и улицы Комсомольской закроют для движения автотранспорта в областном центре с 21.00 26 августа до 06.00 27 августа. Это связано с работами по замене асфальтобетонного покрытия.

В случае непогоды сроки ремонта будут скорректированы. Автовладельцев просят быть внимательными при движении в данном районе, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

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