Новый подрядчик приступил к ремонту дорог в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска
Новый подрядчик приступил к ремонту дорог в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Специалисты и техника организации, ставшей победителем конкурса на определение подрядчика, уже вышли на объект, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Как отметили в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», с учетом социальной значимости этих дорог с подрядчиком достигнута договоренность, чтобы строители приступили к работам до подписания контракта. Это произойдет в ближайшие дни. Всю предстоящую неделю усилия дорожников будут сосредоточены на ул. Анивской.
Уже идут работы по установке дорожных бордюров. Затем при условии устойчивой погоды начнутся работы по отсыпке дорожной одежды (скальный грунт и щебень). На следующей неделе будут охвачены остальные улицы, выставлены дополнительные бригады.
В 25-м микрорайоне предстоит отремонтировать ул. Тихую и ул. Анивскую от ул. Киевской до ул. Моторной, ул. Томскую от ул. Тихой до ул. Южно-Сахалинской, а также ул. Киевскую, ул. Клубную, ул. Телеграфную, ул. Моторную, ул. Деповскую и ул. Кузнечную от ул. Тихой до ул. Анивской. Согласно муниципальному контракту срок окончания работ - до 1 сентября 2020 года, однако перед подрядчиком стоит задача завершить работы раньше.
В этом году подрядная организация должна выполнить максимально возможный по погодным условиям объем работ. Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, ресурсы и финансовые возможности для выполнения работ у нового подрядчика имеются, понимание важности и необходимости выполнить максимальный объем работ тоже.
Напомним, ранее по этому объекту был расторгнут муниципальный контракт с компанией «Северспецстрой».
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