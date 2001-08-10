Кампанию по выявлению онкозаболеваний лёгких запустили на Сахалине

Кампания по выявлению онкозаболеваний легких стартовала на Сахалине. В выходные дни в консультативно-диагностическом центре (КДЦ) Южно-Сахалинска обследование прошли около 200 человек. Выявлены три подозрения на онкозаболевания и 10 сердечно-сосудистых патологий. Островитяне, получившие такой результат, будут отправлены на дообследование к онкологу и кардиологу, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Цель кампании – проверить всех людей из группы риска. К ним относятся пациенты старше 55 лет, люди со стажем табакокурения от 15 лет, а также все, у кого родственники перенесли онкопатологию легких. Обследования проводятся методом низкодозовой томографии, который во всем мире признан самым эффективным для выявления таких заболеваний.

Пока участие в кампании принимает консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска. С 7 сентября к ней подключатся медучреждения еще 4 городских округов – Невельского, Долинского, Александровск-Сахалинского и Ногликского. Чтобы пройти диагностику было еще удобнее, обследования проводятся по субботам и воскресеньям.

Житель Южно-Сахалинска Иван Каменев на прием в субботу пришел одним из первых, сразу после ночной смены.

– 30 лет курю. Много раз пытался бросить, не получается. Страх перед болезнями все равно есть, поэтому обследование прохожу не раздумывая. И на работе всех агитирую провериться, – поделился южносахалинец.

По словам министра здравоохранения региона Владимира Ющука, уже первый день кампании показал, что диагностика не ограничивается выявлением онкологии.

– У нескольких человек обнаружен высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Мы оперативно приняли решение о создании отдельного регистра таких больных, они будут взяты на особый контроль. Все пациенты с онкологией или другими заболеваниями получат направления к профильным специалистам, будет начато лечение, – прокомментировал итоги первых дней кампании Владимир Ющук.

Попасть на низкодозовую томографию можно, получив направление у своего лечащего врача или записавшись по номеру 1-300. Жители тех районов, где пока не проводятся такие исследования, могут пройти их в КДЦ. Постепенно возможности аппаратов будут наращивать во всех ЦРБ, сейчас специалисты работают над внедрением дополнительных опций. Ожидается, что кампания по выявлению онкологических заболеваний в Сахалинской области позволит сохранить жизнь около 400 пациентов.