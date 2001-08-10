На время проведения кинофестиваля «Край света» в областном центре вводятся ограничения в движении транспорта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Так, по 29 августа включительно с 21.00 до 02.00 не будет движения по Коммунистическому пр. от пр. Мира до ул. Дзержинского. 30 августа - в день закрытия кинофестиваля — с 17.00 до 02.00 движение будет ограничено по Коммунистическому проспекту на участке от пр. Мира до ул. Дзержинского, а с 17.00 до 21.00 - по ул. Дзержинского от ул. Карла Маркса до Коммунистического проспекта.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при движении.