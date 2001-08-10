Ждать приёма в "кожвене" сахалинцам стало комфортнее
В сахалинском кожно-венерологическом диспансере открыли зону ожидания для пациентов. Здесь появилась пристройка площадью около 150 квадратных метров, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Теперь, зайдя в областной кожно-венерологический диспансер, посетитель попадает в просторный вестибюль с удобными креслами. Новый объект примкнул к тому месту, где и прежде располагался главный вход. Но раньше площадь территории у регистратуры была сильно ограничена, кардинально изменить ситуацию можно было только с помощью пристройки.
– Это очень важное событие для нас. Возможности медицинской помощи улучшились не только благодаря расширению пространства. Мы ввели электронную очередь в регистратуру. На входе можно взять талон и дождаться вызова в комфортных условиях. Также теперь у нас есть гардероб для посетителей, раньше для него просто не было места, – рассказала заведующая поликлиническим отделением областного кожно-венерологического диспансера Наталья Лашкевич.
Вестибюль выполнен в современном стиле. Здесь оборудована стойка администратора, который готов дать консультации по работе медучреждения. На стенах расположены электронные табло с расписанием и полезной информацией.
– Создание таких зон комфорта в поликлиниках – одна из приоритетных задач для областного руководства. Если говорить о Южно-Сахалинске, то условия улучшились в детской поликлинике, а также во второй и четвертой городских поликлиниках. И этот процесс продолжается, – отметила заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Нина Мухина.
Всего за ближайшие пять лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения. Активизирована работа и по капитальным ремонтам медучреждений, только в этом году на эти цели из областного бюджета выделили 1,2 миллиарда рублей.
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