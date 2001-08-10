Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2019
Сегодня 02:16
66,26|73,61|59,28
На время "Края света" центр Южно-Сахалинска перекроют
11:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев проконсультируют по вопросам реабилитации инвалидов

В четверг, 29 августа, с 14.00 до 16.00 в общественной приемной Дмитрия Медведева в Южно-Сахалинске состоится приём граждан. Островитян проконсультируют по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами и услугами по реабилитации.

Всех желающих ждут по адресу: Коммунистический проспект, 70. Прием проведет руководство регионального фонда социального страхования.

Телефон для справок: 8 (4242) 500-090.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?