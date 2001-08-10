Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2019
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На время "Края света" центр Южно-Сахалинска перекроют
12:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам дадут бесплатные юридические советы

Сахалинцев и гостей острова приглашают в сквер областной универсальной научной библиотеки за бесплатными юридическими консультациями. Мероприятие пройдет завтра, 28 августа в 11.00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Оказывать помощь в вопросах гражданского права будут студенты юридических факультетов областных вузов совместно со специалистами из «Ассоциации юристов России».

Предварительная запись по телефону 8 (4242) 45-25-22.

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