Южносахалинцам дадут бесплатные юридические советы

Сахалинцев и гостей острова приглашают в сквер областной универсальной научной библиотеки за бесплатными юридическими консультациями. Мероприятие пройдет завтра, 28 августа в 11.00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Оказывать помощь в вопросах гражданского права будут студенты юридических факультетов областных вузов совместно со специалистами из «Ассоциации юристов России».

Предварительная запись по телефону 8 (4242) 45-25-22.