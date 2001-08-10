Южно-Сахалинск разорвет еще несколько контрактов с «Альянсспецстроем»
Администрация Южно-Сахалинска готовится начать претензионную работу, а также процедуру расторжения контракта с подрядной организацией ООО «АльянсСпецСтрой». Она срывает сроки ремонта двух участков ул. Рождественской, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.
По ремонту ул. Рождественской, которая расположена в центральной части города, у муниципалитета с этой организацией заключено два контракта. Данная компания взяла на себя обязательства в установленные сроки выполнить ремонт дорожного полотна и обустройство тротуаров на участке от ул. Чехова до ул. Дзержинского и от ул. Дзержинского до пр. Мира.
Муниципальный контракт на ремонт участка от ул. Чехова до ул. Дзержинского заключен 29 июля со сроком исполнения до 1 октября. Однако на объект немногочисленные строители вышли только в середине августа. Из-за месяца простоя на сегодняшний день наблюдается существенное отставание от графика и есть риски, что подрядчик не успеет выполнить работы в срок. В связи с этим по итогам исполнения муниципального контракта будет принято решение о проведении претензионной работы.
Что касается благоустройства участка от ул. Дзержинского до пр. Мира, контракт заключен 19 августа, срок - до 1 ноября. Однако работы на объекте до сих пор не начались по неизвестной заказчику причине. Между тем этот участок ул. Рождественской расположен в границах территории, где работает городская ярмарка, и администрация города ставила перед собой и подрядчиком задачу привести дорогу в порядок в короткие сроки. В связи с бездействием ООО «АльянсСпецСтрой» в ближайшее время будет рассмотрен вопрос расторжения муниципального контракта.
Напомним, муниципалитет уже предъявил претензии этой компании и по работам на ул. Зимы. Как подчеркнули в мэрии, готовится претензионная работа еще по одной улице, где ООО «АльянсСпецСтрой» также срывает исполнение контракта. Об этой ситуации более подробно будет рассказано дополнительно.
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