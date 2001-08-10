Резиденция «Таврида Арт Сахалин» появится в островном регионе
В Крыму состоялся Всероссийский фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». Его участниками стали больше 30 000 человек со всей России: молодые деятели культуры и искусств, жители и туристы, отдыхающие в Крыму, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.
Арт-резиденции станут филиалами форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" и будут работать круглогодично. Их планируют создать во всех регионах России. Подобный центр возможно появится и на Сахалине.
- Отличная идея для развития творческой сферы нашего региона. Я думаю, что для молодёжи Сахалинской области это очень нужно и актуально. Мы сможем объединить под одной крышей творческих ребят совершенно разных направлений и такое окружение поможет им создавать новые проекты, выставки, постановки, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.
Евгения Муринец, директор Института градостроительной политики Университета креативных индустрий также поддержала идею открытия резиденции в Южно-Сахалинске, где будет сосредоточено уникальное пространство для разных кластеров молодёжи в сфере театра и кино, певцов и сценаристов, добровольцев в сфере культуры, танцоров и литераторов, художников и урбанистов, стилистов и фотографов.
Созданием проекта займется рабочая группа, в которую войдут представители творческой молодежи Сахалинской области. Ее организуют в ближайшее время.
Отметим, Всероссийский фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» состоялся впервые. В рамках него были организованы тематические арт-кварталы по разным творческим направлениям, кастинги в телевизионные шоу: «Танцы на ТНТ», «Новая Волна». За время проживания на фестивале его участники создали арт-парки, открытые площадки, поставлены театрализованные представления. Островной регион представила делегация из 16 человек. Это молодые актёры, журналисты, дизайнеры, модельеры, архитекторы, художники, авторы и исполнители собственных песен
Также сообщаем, что открыт конкурсный отбор для участия в сменах одноименного форума «Таврида»: Смена 13 (10-16 сентября) | Творческая резиденция «Таврида ТАНЦЫ», Смена 14 (18-28 сентября) | Творческая резиденция «Таврида АРТ», Смена 15 (30 сентября-5 октября) | Творческая резиденция «Таврида ЛИТ».
Регистрацию на все молодёжные форумы можно пройти в информационной системе «Молодёжь России». С участниками успешно прошедшими конкурсные отборы свяжется региональная дирекция форумной кампания «ОстроVa - 2019».
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