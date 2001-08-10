Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2019
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Во время репетиции парада в Южно-Сахалинске ограничат движение
09:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Лугового и Новоалександровска зовут на встречу с главой департамента городского хозяйства

Жителей Лугового и Новоалександровска приглашают на встречу с директором департамента городского хозяйства. Выездные приемы граждан пройдут сегодня, 28 августа, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

На вопросы собравшихся ответит директор департамента городского хозяйства Николай Никакошев. На встречу приглашаются жители планировочных районов.

Встреча в Луговом состоится в 15.00 по адресу: ул. Гайдука, 1, в Новоалександровске в 16.30 по адресу: ул. Советская, 76.

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