Артиллерийские учения начались в Сахалинской области

В Сахалинской области стартовало тактическое учение с военнослужащими подразделений реактивной артиллерии армейского корпуса Восточного военного округа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

На завершающем этапе артиллеристы проведут боевые стрельбы крупнокалиберных дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган». Военные будут применять опыт современных вооруженных конфликтов, в частности, наведение на цели будет осуществляться расчетами БЛА «Орлан-10».

Артиллеристы на практике выполнят поражение площадных целей, имитирующих скопления живой силы, техники, командные и наблюдательные пункты условного незаконного вооруженного формирования, занявшего позиции в одном из районов острова.

Кроме того, по завершении боевой стрельбы военнослужащие совершат оперативный отход и смену боевых позиций.