Капремонт стартовал в сахалинском противотуберкулезном диспансере
В лечебном корпусе областного противотуберкулезного диспансера начался капитальный ремонт. В этом году работы охватят весь четвертый этаж здания, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского правительства.
Как отмечают власти, в 2019 году на островах почти вдвое увеличили финансирование капитального ремонта больниц и поликлиник (до 1,5 млрд рублей), закупки для них современного оборудования (до 2,7 млрд рублей).
Главный врач сахалинского областного противотуберкулезного диспансера Людмила Конотопец назвала ремонт лечебного корпуса долгожданным событием.
– Сейчас работы затронули почти половину четвертого этажа, в остальной части продолжает функционировать терапевтическое отделение, часть пациентов перевели в другие лечебные подразделения нашего медучреждения, – рассказала Людмила Конотопец. – Реконструкция ведется поэтапно по секторам, чтобы не нарушать лечебный процесс.
Преображается не только внешний вид помещений, рабочие демонтируют старые инженерные коммуникации, чтобы заменить их на новые. К примеру, уже идет установка современной системы вентиляции.
– Сейчас меняются системы тепло- и водоснабжения, электропроводка, канализация. Сантехника тоже будет вся новая. Деревянные дверные блоки в процессе ремонта заменят на пластиковые, оконные блоки новые установят, –пояснила исполняющая обязанности начальника отдела материально-технического снабжения диспансера Лариса Кислая.
В процессе ремонта в палатах у коек установят кнопки вызова медицинского работника, в отделении появится система видеонаблюдения. Капремонт затронет и рентген-кабинет, который также находится на этом этаже. Полностью работы планируют завершить в декабре.
Напомним, в этом году правительство Сахалинской области запустило масштабные изменения в островном здравоохранении. Выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, которые работают по современным стандартам. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются одни из самых высоких подъемных в стране – от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры. Всего в ближайшие 5 лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения.
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