Пришкольные территории Южно-Сахалинска приводят в порядок

В Южно-Сахалинске приводят в порядок территории, расположенные рядом со школами. Подъездные пути ко всем образовательным учреждениям до 30 августа должны отвечать всем требованиями безопасности. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии города.

Ежегодно в областном центре выполняется большой объем работ по благоустройству городских территорий, в том числе прилегающих к школам. И нынешний год для города не стал исключением. Во избежание несчастных случаев, подрядные организации обязаны принимать меры безопасности.

В преддверии нового учебного года специалисты департамента образования Южно-Сахалинска проверили все образовательные учреждения города на предмет безопасного доступа учеников в школы. К территориям, соседствующим с большинством образовательных учреждений, вопросов нет. Однако, в отношении ряда объектов мэр муниципалитета Сергей Надсадин потребовал срочно принять меры. Есть школы, где рядом ведется ремонт дорог, фасадов, меняются коммуникации.

"Подъездные пути к детским образовательным учреждениям должны иметь ровное асфальтовое покрытие, рядом должна располагаться пешеходная дорожка, установлены уличное освещение и дорожные знаки, предупреждающие водителей о детях, которые могут появиться на проезжей части. Однако при проведении ремонтных работ соблюсти эти требования не всегда возможно. Поэтому в зоне строительных работ участки в обязательном порядке должны быть огорожены, по периметру - выставлены соответствующие знаки. Для безопасного и удобного преодоления ремонтируемого участка укладываются настилы", - напоминают в администрации.

Градоначальник потребовал от подчиненных ответственно подойти к данному вопросу и до 30 августа привести в порядок все территории, расположенные рядом с образовательными учреждениями. В случае невыполнения обязательств нарушители будут привлечены к ответственности в виде штрафов и дисциплинарных взысканий.