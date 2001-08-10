Во время репетиции парада в Южно-Сахалинске ограничат движение

Завтра, 29 августа, движение транспорта ограничат в Южно-Сахалинске. Это связано с проведением репетиции парада, посвященного 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, с 14.00 до 22.00 по ул. Горького на участке от ул. Поповича до Компроспекта будет ограничена остановка транспортных средств, а с 19.00 до 22.00 участок закроют для проезда.

Автомобилистов просят учитывать данное ограничение при движении в указанном районе.