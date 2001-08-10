Сахалинцев приглашают подарить “лес вместо букета”

Движение ЭКА запустило ежегодную всероссийскую акцию “Лес вместо букета” и предлагает в День знаний дарить учителям будущие деревья вместо срезанных цветов, которые быстро погибают. Для этого на сайте PosadiLes.ru можно выбрать определенное количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить специальный подарочный сертификат к 1 сентября, посвятив будущий лес любимому учителю, своему классу или школе, передает ТИА "Острова" со ссылкой на движение ЭКА.

Деревья будут высажены осенью и весной волонтерами движения ЭКА на пострадавших лесных территориях в регионах России. После посадки все обладатели подарочных сертификатов получат фото и GPS-координаты леса.

“Мы приглашаем всех школьников и их родителей поддержать нашу акцию и порадовать своих учителей по-настоящему запоминающимся и добрым подарком, который станет символом развития и мудрости, а также личным вкладом в общее будущее”, - говорит руководитель проекта “ПосадиЛес” Марианна Мунтяну.

Акция “Лес вместо букета” проходит четвертый год подряд. Благодаря ее участникам были собраны средства на посадку более пяти тысяч деревьев в российских регионах.

Благодаря проекту “ПосадиЛес” и поддержке его пользователей за четыре года было высажено более 480 тысяч деревьев в 20 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 4 тысяч человек. Посмотреть отчеты с посадок можно здесь.

Движение ЭКА, основавшее проект “ПосадиЛес”, занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.